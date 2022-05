Vuole diventare un camionista ma imbroglia al test per la patente: denunciato un 33enne

TREVISO - La troppa paura di non passare l’esame per la patente C è costata carissima ad un 33enne kosovaro che è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Treviso per aver tentato di imbrogliare all’esame della teoria organizzato in Motorizzazione. L’uomo, evidentemente preoccupato per non aver studiato a sufficienza il Codice della Strada e quindi a rischio di facile bocciatura, ha deciso di affidarsi a terzi per poter passare il test con un aiuto esterno. Si è fatto quindi consegnare due router, una videocamera ed un microfono e, dopo averli nascosti tra la camicia e i pantaloni, venerdì mattina si è recato alla sede dell’esame. L’obiettivo era quello di diventare un camionista/autista, un ruolo oggi molto richiesto nel settore tanto da essere ben pagato.

I funzionari della Motorizzazione si sono però subito accorti che il 33enne indossava un dispositivo non ammesso, ma non potendolo perquisire in quel frangente, hanno aspettato che terminasse l’esame per poi procedere. Sul posto si sono dunque portati gli uomini del reparto di sicurezza stradale e di Polizia Giudiziaria del Comando di Polizia Locale di Treviso che hanno sequestrato il materiale illegale, mentre il 33enne residente a San Quirino (PN) è stato denunciato in stato di libertà. «Gli esaminatori, non potendo perquisire il candidato, hanno lasciato che tutti i presenti finissero l’esame chiamando però immediatamente il Comando di Polizia Locale - spiega il Comandante Andrea Gallo - Da una paio d’anni c’è infatti una stretta collaborazione tra le parti per l’analisi dei documenti falsi tramite il Laboratorio di Analisi documentale». In ogni caso, la Polizia Locale sta ora indagando su chi possa aver fornito il materiale illegale al 33enne poco prima dell’ingresso in Motorizzazione. Il complice, da quanto emerso in sede di controlli, potrebbe comunque già essere individuato nelle prossime ore.