Incidente a San Quirino, scontro tra due auto. Traffico bloccato in via Pordenone

SAN QUIRINO - Scontro tra due auto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 10 aprile, in via Pordenone a San Quirino, all'altezza della Serymark. Sul posto Vigili del fuoco, ambulanza e automedica. Non si conoscono ancora le condizioni dei feriti. Nel frattempo lungo l'arteria stradale si sono formate code da entrambe le direzioni di marcia. Traffico rallentato per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi del caso.