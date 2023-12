Calendario Perazza 2024, bellezza e solidarietà con le stelle di Benetton Rugby, Nutribullet Treviso Basket e Prosecco Doc Imoco Volley

TREVISO - Bellezza e solidarietà vanno a braccetto nel nuovo calendario Perazza con i campioni delle squadre trevigiane di rugby, basket e volley. Da oggi, primo dicembre, al via le vendite del progetto il cui ricavato andrà al reparto di pediatria dell’Ospedale di Treviso e allo IOV – Istituto Oncologico Veneto. La sfida di solidarietà lanciata dal progetto Calendario Perazza si rinnova per il settimo anno consecutivo. Anche per l’edizione del 2024, infatti, gli atleti di Benetton Rugby, Nutribullet Treviso Basket, Prosecco DOC Imoco Volley si sono fatti coinvolgere, posando per gli scatti che hanno permesso di realizzare i calendari per raccogliere fondi a sostegno dei bambini che lottano contro la malattia nelle strutture sanitarie del Veneto. Quest’anno il tema scelto è giocoso, originale e decisamente versatile: in ogni foto, infatti, i giocatori sono accompagnati da coloratissimi palloncini.

I campioni e le campionesse in posa per beneficenza

I campioni di Benetton Rugby posano in tutta la loro grinta, circondati da palloncini bianchi e verdi che richiamano i colori dei leoni trevigiani. Anche gli atleti di Nutribullet Treviso Basket sono ritratti in pose espressive e decise: sullo sfondo, nuvole di palloncini bianchi tra cui spiccano le note dell’azzurro e dell’arancio, a riprendere i colori della maglia. Atmosfera decisamente diversa per le campionesse di Prosecco DOC Imoco Volley in vestito da sera, con palloncini delle tinte eleganti e sguardi e gesti dalla forza magnetica. La vendita online dei calendari si è aperta oggi sul sito calendarioperazza.it . Le copie potranno essere acquistate anche presso stadi e palazzetti dello sport durante le partite delle squadre protagoniste. Riccardo Perazza, titolare di Perazza srl, al lancio dei calendari afferma: «Mai come quest’anno il nostro progetto è stato capace di creare attesa e interesse. Abbiamo iniziato a ricevere richieste di prenotazione già da ottobre, ben prima della realizzazione degli shooting fotografici. Un risultato del genere testimonia quanto i tifosi, le aziende, l’intera comunità locale si sentano coinvolti dall’iniziativa.

Ringrazio tutti per questo entusiasmo: le squadre, gli appassionati, gli sponsor, le imprese che anche stavolta hanno deciso di sostenerci».

I numeri della precedente edizione

Nella scorsa edizione il progetto ha raccolto 28.320 euro, superando i record di generosità stabiliti negli anni precedenti. La cifra è stata equamente divisa tra lo IOV – Istituto Oncologico Veneto e il reparto di pediatria dell’Ospedale di Treviso ed è servita a sostenere iniziative per i bambini in cura. Il legame di solidarietà con le due strutture proseguirà anche quest’anno, dando continuità ai progetti in corso.