TREVISO - Sono ufficialmente in vendita i calendari Perazza 2023, arrivati alla sesta edizione. Modelli, anche per questa edizione, gli atleti di Prosecco Doc Imoco Volley, Benetton Rugby e Nutribullet Treviso Basket, schierati ancora una volta in favore di una nobile causa: raccogliere fondi da donare all’Istituto Oncologico Veneto e al reparto pediatrico dell’ospedale di Treviso. Tre le versioni del calendario, una per ogni squadra coinvolta, con l’oro come tema, metallo più prezioso per uno sportivo. Ad affiancare Perazza Srl, promotrice del progetto ovviamente supportato dal Comune di Treviso, sono il Consorzio di Tutela del Prosecco DOC come main sponsor, Volksbank come sostenitore economico e DebbyLine come partner logistico.



L’OBIETTIVO

«Continua la collaborazione con squadre sportive, aziende enti ed organizzazioni locali - spiega Riccardo Perazza, titolare di Perazza srl - Anche quest’anno ci auguriamo di veder crescere la somma raccolta, traguardo che ci impegneremo a raggiungere con il contributo di tuttI». «Confidiamo che il successo dell’iniziativa possa proseguire con crescente partecipazione da parte della comunità - aggiunge Stefano Zanette, Presidente del Consorzio Prosecco Doc - Per noi il lancio del Calendario Perazza è diventato ormai un appuntamento tradizionale, siamo lieti di poter partecipare a queste iniziative di solidarietà». Così come immutato l’entusiasmo delle società sportive coinvolte: «Per il nostro club e per le nostre campionesse l’appuntamento con il Calendario Perazza è ormai tradizione, in linea con il nostro impegno verso i valori sociali del territorio che rappresentiamo. Lo scopo benefico del calendario ci spinge a credere fortemente in questa iniziativa, e la risposta che riceviamo di anno in anno è un’enorme soddisfazione», spiega Piero Garbellotto, presidente della Prosecco Doc Imoco Volley.



LE SOCIETÀ

«Un evento che ogni aspettiamo con gioia - prosegue Amerino Zatta, presidente del Benetton Rugby - Essere sensibili nei confronti di temi sociali è una prerogativa societaria, dei nostri partner e dei nostri tifosi, ciò rafforza il senso di famiglia bianconere a cui tanto teniamo». «Il Calendario Perazza è un prodotto di alta qualità accolto con entusiasmo da sportivi e appassionati trevigiani non solo per la sua bellezza estetica ma soprattutto perché è un veicolo eccezionale per fare beneficenza verso una nobile causa. Grazie a tutti coloro che faranno del bene con un piccolo gesto», il commento di Giovanni Favaro, dg della Nutribullet. Per chi fosse interessato, sarà possibile acquistare il calendario sul sito calendarioperazza.it oppure nei fan shop delle tre squadre durante le partite casalinghe di dicembre e gennaio.