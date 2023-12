Calendario Perazza 2024, in posa le stelle di volley, basket e rugby Foto

Bellezza e solidarietà vanno a braccetto nel nuovo calendario Perazza con i campioni delle squadre trevigiane di rugby, basket e volley. Da oggi, primo dicembre, al via le vendite del progetto il cui ricavato andrà al reparto di pediatria dell’Ospedale di Treviso e allo IOV – Istituto Oncologico Veneto.

La sfida di solidarietà lanciata dal progetto Calendario Perazza si rinnova per il settimo anno consecutivo. Anche per l’edizione del 2024, infatti, gli atleti di Benetton Rugby, Nutribullet Treviso Basket, Prosecco DOC Imoco Volley si sono fatti coinvolgere, posando per gli scatti che hanno permesso di realizzare i calendari per raccogliere fondi a sostegno dei bambini che lottano contro la malattia nelle strutture sanitarie del Veneto.