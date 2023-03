TREVISO - Ormai è arrivato a quota 45 aerei rivisitati e ridisegnati: nell'ambiente è un veterano. Silvano Mainini, modellista, fotografo e titolare del negozio "Shangri La" di via Verdi, ha messo a segno un altro colpo: il suo Amx special color (il 45esimo della serie) decorato con i colori e i simboli del 103° gruppo del 51° Stormo, andrà a Roma per le celebrazioni del centenario dell'Aeronautica Militare. Per lui è il coronamento di quella che è sempre rimasta un passione: colorare i caccia militari, gli aerei di punta dell'Arma Azzurra, portando sulla carlinga quei disegni e quelle tonalità che fanno parte della storia dei vari reparti. Ha iniziato nel 2000 quando l'aereo "special color" era una tradizione più all'estero che in Italia. Dopo 23 anni, anche grazie a lui, gli "aerei simbolo" sono diventati un'abitudine anche nelle basi militari nostrane.

IL RECORD

«In Italia non sono l'unico a fare special color - premette - ma di sicuro sono quello che ne ha fatti più: a oggi 45. Tanti per il 51° Stormo, ovviamente. Ma sono andato anche a Grosseto, Trapani, Rimini, Cervia, Lecce e ho un progetto in piedi anche col reparto volo Sperimentale. A Grosseto e Trapani due miei aerei sono diventi gate gardian». Tradotto per i profani: sono gli aerei messi agli ingressi delle basi come monumenti all'attività svolta e per accogliere i visitatori. L'ultima creazione è la rivisitazione di un Amx, velivolo che ha scritto pagine fondamentali nella storia del 51° Stormo e che probabilmente entro la fine dell'anno uscirà di linea dopo oltre 40 anni di carriera e la partecipazione a tutte le missioni all'estero dell'Aeronautica. Mainini lo ha decorato a suo modo con i colori del 103° gruppo. «Proprio quest'anno - racconta Mainini - il gruppo compie ottant'anni. Attualmente è in posizione quadro (attivo ma non più operativo ndr) ma in giro per l'Italia ci sono tanti ex componenti ancora in servizio. Anche l'attuale comandante dello Stormo di Istrana (colonnello pilota Emanuele Chiadroni ndr) lo ha comandato e pure il sottocapo di Stato Maggiore Aurelio Colagranda».

LA RICHIESTA

Per celebrare entrambi gli anniversari, Mainini è stato chiamato a presentare un progetto. Assieme a Marco Bovino, maresciallo esperto di computer, e Mario Del Bello, pittore, ha elaborato una livrea gialla e blu con raffigurato un indiano disteso sulla schiena dell'apparecchio con tanto di arco, frecce e "guizzi". «L'indiano perchè il gruppo era soprannominato "Gli Indiani" per l'abitudine di piloti e tecnici di dormire in tenda accanto agli aerei durante le esercitazioni nel periodo della Guerra Fredda. Il disegno l'ho ideato io, poi Marco Bovino ci ha messo del suo con l'elaborazione al computer e Del Bello ha preparato il fondo sui cui io ho tratteggiato i particolari. Ci abbiamo messo quindici giorni». L'aereo è piaciuto al punto che, nei giorni scorsi, il comandante del 51° ha voluto pilotarlo durante il pomeriggio dedicato alla visita alla base di fotografi da tutta Italia. «Questa passione è nata per caso - continua Mainini - nel Duemila ero amico di alcuni piloti di Amx e gli decoravo i caschi. In vista di una grossa manifestazione aerea in Inghilterra è venuta l'idea di realizzare uno special color, allora non molto diffusi in Italia. La cosa è piaciuta. E dal quel momento in poi hanno continuato a chiamarmi. Qualcuno dice che queste cose dovrebbero farle i professionisti, che io non sono. Sono solo un appassionato». Appassionato e fotografo: «Quando penso al disegno di un areo cerco di immaginare cosa mi piacerebbe fotografare per raccontare una storia. Tra quello che penso io e quello pensano i vari comandanti c'è spesso un po' di distanza, ma poi si tratta e un accordo si trova sempre». E dire che tutto, ancora prima dei caschi, è cominciato con i modellini: «Passare da un aereo in scala sulla propria scrivania a quello vero fa un certo effetto. Ma è bellissimo».