Da Hudorovich a Baricevic e Levak, la lunga caccia ai tesori dei rom

di Roberto Ortolan

TREVISO - «Accumulo di beni riconducibile a una logica mafiosa», il primo a sostenerlo nei confronti delle, a Treviso, è stato nel 2010 il procuratore Antonio Fojadelli. Chiese e ottenne, con l'aiuto della Finanza, il sequestro (con l'obiettivo della confisca e perciò da mettere a disposizione dell'Erario italiano) di oltre un milione di euro di Adriano Hudorovich (conosciuto come il re degli zingari). La misura di prevenzione passò al vaglio del giudice di Treviso che sposò la tesi del procuratore. Ma i giudici d'appello, esaminato il ricorso degli avvocati Andrea Zambon e Francesco Murgia, demolirono l'impianto della Procura. E così tutti i beni vennero restituiti alla famiglia nomade. Successivamente, sempre su spinta della Finanza, identica misura di prevenzione venne chiesa dal pm Mara De Donà contro Adriano Hudorovich e i suoi familiari, tra i quali Ercole e i figli, ma anche in questo caso praticamente l'intero patrimonio degli Hudorovich (Ville, conti correnti ecc. per quasi 2 milioni) venne