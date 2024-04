TREVISO - Il nuovo parcheggio a pagamento del Ca’ Foncello (0,50 euro all’ora per le prime tre ore e 1 euro all’ora per le successive) e il nuovo parcheggio per i dipendenti (gratuito) hanno superato il collaudo. L’apertura dei quasi 600 posti auto, equamente divisi, è stata messa in calendario per domani. Anche il polo della logistica ha ricevuto il via libera. Mentre nel monoblocco della cittadella sanitaria è necessario sistemare ancora alcune cose. Si va dall’installazione delle telecamere mancanti all’esterno dell’edificio all’aggiunta di dispositivi in una sala operatoria, fino alla revisione di punti luce e serramenti. Gli interventi ora devono essere eseguiti nel giro di 8 giorni per fare in modo che la nuova struttura possa andare effettivamente a regime. Solo dopo questo passaggio si potrà ultimare il trasloco dei reparti nel monoblocco, dove andranno ad aggiungersi alle due chirurgie, previsto entro il 30 giugno.

INDICAZIONI

Le indicazioni dirette a Ospedal Grando, il concessionario privato del project financing, sono emerse dal sopralluogo effettuato ieri dalla commissione di collaudo. «Ha dato il nulla osta con prescrizioni», conferma Francesco Benazzi, direttore generale dell’Usl della Marca. Sono in tutto quattro. Nello specifico, è stata evidenziata la mancata installazione delle telecamere di videosorveglianza lungo i percorsi pedonali esterni, la mancata installazione di un serramento apribile nel laboratorio di tossicologia, la mancata visualizzazione dei valori di temperatura e umidità nella sala operatoria di urologia, la mancanza rapporto illuminante in un locale del lattario, dove viene preparato il latte per i bambini. «Credo proprio che non ci saranno problemi nel sistemare le cose entro 8 giorni», dice Benazzi . Nel frattempo le attività non si fermano. Anzi. Proprio ieri è stato presentato il programma “Treviso - La provincia che include” con tutte le iniziative messe in atto nella Marca nell’ambito della Giornata mondiale di consapevolezza sull’autismo. Sono più di 1.500 le persone con autismo seguite dall’Usl. Tra queste, 963 studenti (113 negli asili, 456 alle elementari, 210 alle medie e 184 alle superiori). «Stiamo sviluppando un progetto di rete con i Comuni e le associazioni dei familiari, in modo che il territorio possa essere accogliente e inclusivo – sottolinea il direttore generale – e continueremo a rafforzarlo assumendo 3 nuovi psicologi e 5 nuovi educatori». Con l’ingresso della nuova cittadella sanitaria, poi, verrà attivato anche il progetto Dama. «Formeremo i nostri specialisti per accogliere le persone con disabilità in un percorso privilegiato, dal pronto soccorso fino all’accettazione dei reparti», rivela Benazzi. Tra le prossime iniziative, sabato si terrà il “Picnic in blu” nella sede della cooperativa Alternativa a Vascon.