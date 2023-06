TREVISO - Meno autobus di linea e più mezzi a chiamata, per scongiurare il rischio che girino vuoti. È questa la ratio che sta alla base del piano di riorganizzazione del trasporto pubblico locale nella periferia e nella cintura urbana di Treviso. A breve il servizio a chiamata, che funzionerà prenotando il viaggio attraverso un’apposita App, verrà sperimentato con Mom in 8 comuni: oltre a Treviso (quartieri di Santa Maria del Rovere, Sant’Artemio, Sant’Antonino, Sant’Angelo e San Pelajo) ci sono Quinto, Paese, Ponzano, Villorba, Carbonera, Silea, Casier e Preganziol. Il progetto, ribattezzato Sharing mobility, può contare su un finanziamento da 400mila euro.

Bus vuoti, arrivano le corse flessibili e a chiamata

All’inizio ci sarà una fase di indagine sul effettivo utilizzo dei servizi del trasporto pubblico. Di seguito, nel giro di un anno, si passerà all’introduzione in via sperimentale dei servizi flessibili nelle ore con minore affollamento. « Dalla rielaborazione dei dati raccolti emerge un sostanziale sottoutilizzo nelle ore di morbida dei tratti più esterni al territorio comunale di molte linee del trasporto pubblico locale » , si legge nella relazione sull’istituzione dei servizi flessibili fatta da Ca’ Sugana. Nello specifico, quasi il 40% delle corse conta meno di 20 passeggeri a bordo dei bus. E nel 90% dei casi non si arriva a 50. Molti sono abbonati: il 40% dei viaggi vengono effettuati da studenti con l’abbonamento e il 22% da lavoratori con l’abbonamento. Oltre agli orari di punta, di conseguenza, resta poco. « Solo il 27% dei viaggi sono per spostamenti non sistematici » si sottolinea nella relazione. Da qui l’idea di introdurre autobus a chiamata al di fuori delle ore di punta. « Per migliorare e ottimizzare il servizio di trasporto pubblico locale, sulla base delle caratteristiche geografiche e infrastrutturali del territorio comunale e di quello dei comuni di prima cintura - evidenziano dal municipio - il piano propone durante l’orario di morbida la razionalizzazione del servizio di linea e l’istituzione dei servizi flessibili » .

Le aree di attivazione