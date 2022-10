Borso del Grappa, si schianta contro un pino e rimane intrappolato a 10 metri d'altezza: grave pilota di parapendio

BORSO DEL GRAPPA - Ha riportato gravi ferite e un serio trauma a una gamba un pilota tedesco precipitato con il suo parapendio su un pino, dov'è rimasto sospeso nel vuoto a 10 metri d'altezza aspettando l'arrivo dei soccoritori. L'incidente è avvenuto sulla pedemontana del Grappa, sotto il Col del Pupolo (Treviso). Nel cielo si trovavano in volo molti altri parapendii ed è stato necessario far interrompere i decolli prima di far intervenire in situazione di sicurezza l'elicottero del 118.

Nel frattempo era stata attivata una squadra del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa. L'equipaggio dell'elicottero ha individuato il parapendio, sospeso sull'alberro ad una decina di metri dal suolo; sbarcati con il verricello personale medico e tecnico di elisoccorso, il soccorritore è riuscito a risalire sulla pianta, a liberare il trentenne tedesco e a calarlo a terra, mentre sopraggiungeva una squadra in supporto alle operazioni. Il medico ha prestato le prime cure al pilota, per una importante ferita e possibili gravi traumi subiti a una gamba nell'urto. Imbarellato, l'infortunato è stato recuperato con verricello e trasportato all'ospedale di Treviso.