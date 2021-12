Bombola di gpl abbandonata davanti al centro vaccinale: arrivano la Digos e la scientifica

VILLORBA - Bombola di gpl abbandonata davanti al centro vaccinale. Allarme stamattina all'ex Maber di Villorba (Treviso), l'hub di somministrazione più grande della Marca. A segnalare il contenitore è stato un passante, che ha subito avvertito i vigili del fuoco. Il ritrovamento sospetto in via della Cartiera ha fatto scattare l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia. L'area è stata recintata e il contenitore sequestrato. Dai primi riscontri sembrerebbe vuoto. Ignota la matrice del gesto. Indaga ora la Digos. Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica per rilevare eventuali impronte. Nessuna rivendicazione, al momento e tutte le piste rimangono aperte: dall'ecovandalo a un gesto mirato al centro vaccinale di cui a inizio dicembre ignoti avevano vandalizzato i bagni.