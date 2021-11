Blitz nel laboratorio tessile cinese: 33 lavoratori irregolari, attività sospesa, multe per 140.000 euro

ALTIVOLE - Blitz dei carabinieri in un laboratorio tessile cinese di Altivole: i militari della Compagnia di Castelfranco Veneto, con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Treviso, hanno individuato 33 lavoratori non in regola (di cui 28 cinesi, due nigeriani e un gambiano) e contestato al titolare, un 39enne di nazionalità cinese, una serie di gravi violazioni alla normativa in materia di lavoro e previdenza, sospesa l'attività, sono scattate sanzioni e denunce. L'impiego di personale senza preventiva comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro in misura superiore al 10 % del totale dei lavoratori presenti e le gravi violazioni in materia di salute e della sicurezza del lavoro riscontrate hanno fatto scattare il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Sono state inoltre elevate nella circostanza, complessivamente, ammende pari a 16.700 euro e sanzioni amministrative per 123.000 euro, mentre la posizione del titolare è stata posta al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.

APPROFONDIMENTI ALTIVOLE Blitz dei carabinieri nel laboratorio tessile cinese: 33 lavoratori...