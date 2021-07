Maltempo sulla Marca, blackout "blocca" le vaccinazioni

TREVISO - Il maltempo ha provocato, oggi verso le 19, un black out nella sede vaccinale di Ponte di Piave con conseguente impossibilità di registrare gli utenti e di emettere la certificazione di avvenuta vaccinazione in modalità telematica. Le operazioni di accettazione sono proseguite in modalità “cartacea”, fino al ripristino dell’erogazione dell’energia elettrica. Complessivamente il black out è durato circa 40 minuti.

L’Ulss 2 si scusa per i disagi e informa i cittadini cui non è stato possibile consegnare il certificato che il documento sarà inviato domani.