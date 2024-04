Gruppo Benetton sotto attacco hacker. La rivendicazione dei pirati informatici russi e il conto alla rovescia: «Rubati tre milioni di file, li renderemo pubblici».

TREVISO - Il gruppo Benetton sotto attacco hacker. Questa mattina il gruppo di pirati informatici denominato Hunters International, i cui vertici operativi risultano in Russia e in Nigeria, ha reso noto sul proprio blog nel dark web di aver sottratto oltre tre milioni di file dalla banca dati del gruppo trevigiano per un totale di 433 Gigabit. Contemporaneamente ha anche avviato un conto alla rovescia annunciando che entro oggi avrebbe ne avrebbe iniziato a rendere pubblici (in termine tecnico “disclosure”) una piccola parte: 33,8 Megabit pari a solo 10 file. Non è ancora chiaro di che tipo di dati si tratti e l’azienda, al momento, conferma solo di aver avviato delle verifiche ma che l’operatività del gruppo non è al momento stata compromessa in alcun modo.