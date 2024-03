Basket, Tvb vince lo scontro diretto con Pesaro per 93-89: salvezza a un passo

TREVISO - In un Palaverde gremito e dopo una battaglia senza esclusione di colpi, Tvb vince un match fondamentale in chiave salvezza battendo la Prosciutto Carpegna Pesaro per 93-89 in un match equilibratissimo che i biancocelesti hanno portato dalla loro parte solo nella seconda metà dell’ultimo quarto. Con questo successo Treviso sale a 20 punti in classifica mentre Pesaro resta a 14 assieme a Brindisi (che però deve ancora scendere in campo). Protagonisti della partita Ky Bowman con 21 punti e il centro Pauly Paulicap con 17 a cui ha aggiunto 8 rimbalzi e 2 stoppate.