La Reyer non fa sconti nel derby: ora Tvb per salvarsi deve vincere a Varese

VENEZIA - La Reyer stravince il derby (91-78) e obbliga Tvb a conquistare il successo fra sette giorni a Varese contro una squadra che però, e questa è l’unica notizia positiva, col successo di ieri a Sassari si è matematicamente salvata. Il match del Taliercio è stato in discussione solo i primi 10’ di gioco, ben approcciati dai biancocelesti, sotto 21-19 alla prima pausa. Ma in apertura di secondo quarto c’è stato il break che ha indirizzato la partita (43-25) senza che la Nutribullet abbia più avuto la forza di riaprirla. Per i veneziani incontenibile Wiltjer con 24 punti (7/9 da tre) e l’ex Parks (18). Per Treviso quattro in doppia cifra (Allen 20) ma la fase difensiva ha fatto acqua e la squadra ha subito nettamente a rimbalzo (37-28) perdendo anche 17 palloni.