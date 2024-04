Conegliano. Botte al barista per rubargli l'incasso: due ragazzi a processo per rapina e lesioni. L'agguato al parco Luciani, il terzo complice mai identificato

CONEGLIANO (TREVISO) - Uno ha 19 anni e abita a Mareno di Piave, l’altro ne ha 21 e abita a Tarzo. La sera dell’11 novembre 2022 erano assieme a una terza persona, rimasta ignota, quando all’interno del parco Luciani a Conegliano hanno picchiato e rapinato un barista indiano di 35 anni, lasciandolo a terra con una costola incrinata e varie contusioni (15 i giorni di prognosi refertati in ospedale) e scappando con 2mila euro in contanti, l’incasso della giornata del bar Tribeca di via Lourdes, di cui la vittima è titolare.

Per quei fatti Samuele Battistella e Abdallah Djouamaa sono finiti davanti al gup di Treviso Piera De Stefani per rispondere dei reati di rapina aggravata e lesioni. Entrambi sono stati ammessi al rito abbreviato: usufruiranno cioè dello sconto di un terzo della pena in caso di condanna. Battistella ha anche risarcito la vittima staccando un assegno di 4mila euro.

La sentenza è prevista per il prossimo 2 luglio.