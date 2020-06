Sexy ricatto: Balotelli trascina in tribunale l'avvocato e chede 150mila euro di danni

VICENZA - Sexy ricatto, ora Mario Balotelli passa all'attacco e l'affondo lo lancia in tribunale. Ieri mattina, martedì 23 giugno, tramite il suo legale, Enrico Baccaro, si è costituito parte civile per chiedere 150mila euro di danni all'avvocato trevigiano, Roberto Imparato, che lo avrebbe ricattato con la complicità di una sexy minorenne vicentina.​ Il giudice Maria Trenti ha rinviato a giudizio il professionista, che dovrà presentarsi in aula il 2 ottobre per rispondere di tentata estorsione.

SUPER MARIO SCAGIONATO

La 19enne vicentina che l'ha denunciato "non è credibile"



Balotelli e la minorenne: i guai di Super Mario

I fatti risalgono a quando "Balo" giocava nel. Qui, nell’estate 2017, sarebbe avvenuto il primo incontro tra i due. Scattata la "scintilla", si erano scambiati i numeri di telefono. Il calciatore aveva chiesto alla ragazza assicurazioni sulla sua età, e lei avrebbe risposto inviandogli ladi una maggiorenne, unain realtà. Poi l’inizio della storia sentimentale, conclusa la quale la giovane avrebbe messo in atto il tentativo di estorsione: «» la richiesta che sarebbe stata fatta al campione ex Nazionale.

