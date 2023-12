Baby gang, l'Esercito in strada. Commerciante furiosa: «I giovani? Incivili, neanche rispondono, ti sputano addosso» Video

di Lucia Russo

Giovani violenti e agitati a Treviso, scende in campo anche l'Esercito. Se da un lato i cittadini e i commercianti stanno già vedendo i benefici delle task force delle forze dell'ordine sempre più presenti sul territorio, dall'altro c'è chi ancora evidenzia una situazione turbolenta.

Abbiamo fatto il punto con i commercianti di alcune delle zone più frequentate proprio dai ragazzi: la stazione delle corriere, piazza Borsa e la Loggia dei Cavalieri.

Nel video, la commerciante di un'attività a ridosso di piazza Borsa, zona dove spesso i giovani si trovano in "gang" e sostano sui gradini della sede della Camera di Commercio dove si fermano anche a consumare qualcosa lasciando poi le cartacce in giro: «Se tu gli dici qualcosa, loro non ti rispondono più a voce, ti sputano addosso». Più contenuta la situazione nella zona della Loggia dei Cavalieri dove un'altra commerciante sottolinea: «L'anno scorso era peggio. Adesso sento che qui fanno meno confusione. Quando entrano qui da me sono gentili, qualche maleducato c'è sempre ma io li faccio entrare al massimo in due alla volta». Nella stazione delle corriere i controlli sono intensi, ci sono pattuglie a tutte le ore e da qualche settimana anche i militari dell'Esercito.