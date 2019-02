Falciò e uccise un pensionato. «Non poteva vederlo»: assolto

di Denis Barea

VITTORIO VENETO - Lo aveva urtato con lo specchietto retrovisore di destra facendolo sbalzare nella scarpata sottostante. Ma A.D.V., un 34enne residente a Revine, non ha responsabilità per la morte di Ernesto Della Giustina, il 66enne rimasto vittima dell'incidente avvenuto nell'agosto del 2017 lungo via della Vallata. L'uomo che, assistito dall'avvocato Stefano Pietrobon aveva chiesto e ottenuto il rito abbreviato, è stato infatti assolto ieri mattina dal gup Piera De Stefani. Per la difesa il 34enne non era nelle condizioni di potersi accorgere di Della Giustina, colpito dallo specchietto mentre camminava sul ciglio della strada alle 5.40 del mattino in un tratto di strada in cui non c'era illuminazione pubblica. Impossibile che A.D.V., ha spiegato l'avvocato Pietrobon, potesse illuminare l'uomo con i fari del mezzo che puntano in avanti e non ai lati. Per di più nel corso del processo è stato appurato che il 66enne,