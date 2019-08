di Paolo Calia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO - «Ci stiamo concentrando troppo sui canoni tralasciando tutti gli aspetti positivi di questa legge». Luca Barattin presidente dell'Ater provinciale, sta tentando di mantenere la rotta in questi giorni di burrasca e polemiche. E tenta anche di allargare lo sguardo tratteggiando una situazione molto complicata, quella di chi è in attesa di una alloggio: «Nel 2017 avevamo una graduatoria di 1600 famiglie in lista di attesa. In due anni siamo riusciti a soddisfare solo il 10% delle domande, ne restano ancora...