​Case popolari a ​Padova, 1.900 inquilini a rischio decadenza e 226 ricchi sono pure morosi con l'affitto

di Marina Lucchin

PADOVA - C'è chi ha conti in banca anche a cinque zeri e chi risulta proprietario di case, garage, rustici e altri immobili. Eppure vivono in un alloggio popolare. E se finora l'hanno fatta franca, con la nuova legge regionale tutto viene a galla. Sono oltre 1.900 gli inquilini padovani dell'Ater che rischiano di essere sfrattati se non si adegueranno alle direttive entrate in vigore dall'1 luglio. Di questi, 226 non solo sono più ricchi rispetto a quanto previsto dalla legge ma, oltretutto, sono pure morosi da...