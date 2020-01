Ascopiave, una battaglia: Hera entra al 2,5%, A2a la sorpassa con il 4%

TREVISO - A2a entra a gamba tesa in Ascopiave dove Hera, fresca dell'alleanza nel gas con l'azienda veneta, compra una quota del 2,5% per cento. A fornire spazio alla multiutility lombarda, decisa a espandersi nel Nordest, è il fondo Amber che ha messo in vendita la propria quota. Hera ha rilevato giovedì sera un pacchetto di azioni a 3,98 euro l'una e A2a l'ha seguita. Ha infatti comprato oggi da Amber il restante 4,16% a un prezzo lievitato a 4,3 euro per azione e ne è diventata il secondo azionista, non senza provocare malumore nel socio di maggioranza Asco Holding, che riunisce i Comuni della provincia di Treviso (sono 79) e di Rovigo serviti dalla società contesa. La Borsa ha brindato spingendo Ascopiave in rialzo del 9% per poi limitare il guadagno (+0,23% a 4,4 euro) in un listino in caduta. Hera ha spiegato che la propria entrata nel capitale, condivisa con Asco Holding, «costituisce un rafforzamento della partnership avviata con l'operazione conclusa lo scorso dicembre e verrà seguita da una operazione simile da parte di Ascopiave».



Le partecipazioni incrociate si inseriscono a pieno titolo nell'accordo col quale un mese fa la società con base a Bologna ha preso i clienti del gas di Ascopiave lasciando a quest'ultima la distribuzione, estesa anche a Padova, Pordenone e Udine dove il gruppo Hera è presente. «L'operazione si inquadra nell'ambito della più ampia strategia di presenza di A2a in Veneto e di dialogo con il territorio», ha indicato da parte sua Milano-Brescia. Dopo aver corteggiato senza successo Ascopiave, A2a non molla. Un passo verso Est lo ha già fatto con Agsm Verona e Aim Vicenza per far nascere entro giugno una newco che avrà, fra altro, l'esclusiva sulle future operazioni di sviluppo in Veneto, Friuli e Trentino.