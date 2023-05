Pieve di Soligo. Bilancio di Ascopiave, salgono i ricavi ma scendono gli utili

PIEVE DI SOLIGO (TREVISO) - Ricavi in aumento, Ascopiave raggiunge i 40,7 milioni nel primo trimestre ma c'è una contrazione dell'utile. Un più 19% rispetto allo stesso periodo del 2022 ma «la diminuzione dei risultati della partecipata Estenergy» trascina l'utile di Ascopiave a 5,6 milioni, cioè con una contrazione del 53%.

I numeri

Lo riferisce la relazione intermedia di bilancio del periodo gennaio-marzo del gruppo di Pieve di Soligo, che mette a registro anche una contrazione dei volumi di gas distribuito del 7,7% a 591,6 milioni di metri cubi. Il margine operativo lordo si attesta a 20,3 milioni, in crescita rispetto ai 13,2 di un anno fa, grazie anche al contributo di 1,3 milioni di nuove società acquisite (maggioranza di Romeo Gas da A2a) attive nella distribuzione del gas. Per il presidente di Ascopiave, Nicola Cecconato, il primo trimestre chiude «con margini operativi in netto miglioramento ed un utile netto che risente dei deboli risultati della partecipazione EstEnergy, cui ha contribuito una congiuntura poco favorevole, con una elevata volatilità dei prezzi di mercato ed un calo dei volumi di gas venduti.