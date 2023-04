TREVISO - L’unico ascensore di Borgo Cavalli chiuso per lavori di manutenzione dal 21 al 28 aprile. Così almeno annuncia il cartello affisso all’ingresso del poliambulatorio cittadino dell’Ulss 2, con l’avviso, in caso per qualche utente sia impossibile farne a meno, di avvisare e riprogrammare la visita. Ma sebbene dall’Ulss 2 facciano sapere che via sms e telefono sono tutti gli utenti che hanno prenotato in questo arco di tempo una visita sono stati informati del problema, più di qualcuno è caduto dalle nuvole, trovandosi ad affrontare una situazione molto complicata.



LA DIFFICOLTÀ

E’ il caso del figlio di un anziano di 91 anni che doveva sottoporsi a un’attesa visita oculistica: ha raccontato che, con l’ascensore fuori servizio, il pensionato, con seri problemi di deambulazione, si è trovato di fronte alla dura scelta se rinviare l’incontro con il medico o affrontare i tre piani di scale. Il 91enne ha scelto di salire le scale, con tutte le difficoltà del caso. «Penso sia una situazione inaccettabile sia per l’Ulss 2 che per noi cittadini», ha sbottato. Ma c’è stato anche chi, costretto in sedia a rotelle, è dovuto rimanere al piano terra. «Nel caso di mia madre – ha spiegato un’altra signora – il medico è stato così gentile da scendere per visitarla». Insomma: chi si è indignato e chi ha fatto buon viso e si è arrangiato. «Mi scuso con l’utenza – replica il direttore generale dell’Ulss 2 Francesco Benazzi – avevamo informato del problema le persone prenotate. Purtroppo siamo stati costretti a fare questa manutenzione straordinaria perché l’ascensore di Borgo Cavalli essendo vecchio si bloccava di continuo. Andava fatto un lavoro sostanziale». Sostituire la cabina e l’intero apparato, spiega il dg, ma questo comporta lavori più lunghi e complessi. «Abbiamo scelto il 25 aprile e il 1 maggio per I lavori perché ritengo vada installato un ascensore con la A maiuscola. Per dare una risposta ai cittadini ho chiesto alla ditta di accelerare, ma già per mercoledì pomeriggio (domani ndr) avremo un ascensore funzionante. Inoltre, abbiamo messo in cantiere la possibilità di installare un secondo ascensore: se uno è in riparazione, c’è bisogno di dare risposte all’utenza».



IL LUOGO

Borgo Cavalli si conferma quindi “essenziale”, dice Benazzi, altrimenti l’ospedale si trasformerebbe in un collo di bottiglia: «Tanto che speriamo di aprire già a giugno i parcheggi per dare sfogo all’utenza. In secondo luogo, intendiamo spostare anche le due aree oggi occupate dal provveditorato e dall’economato per creare altri quindici ambulatori per potenziare sempre di più Borgo Cavalli: la popolazione della città è anziana e ha bisogno di un polo sanitario importante all’interno delle mura. Motivo per il quale continueremo a rafforzarlo». Se dunque quando è stato il momento di progettare la nuova cittadella Borgo Cavalli era stato messo in discussione, ora l’azienda sanitaria punta al suo potenziamento, che passa anche da interventi “scomodi” mai fatti in passato come la radicale manutenzione dell’ascensore.