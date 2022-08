Lo fermano in auto: aveva 44 ovuli di cocaina. Arrestato un sudamericano

TREVISO - La polizia ha arrestato un cittadino sudamericano di 27 anni per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’operazione è nata dopo un controllo degli occupanti di un’autovettura ed in particolar modo del passeggero che ha manifestato evidenti segni di nervosismo. Nella tasca destra dei pantaloni indossati sono stati rinvenuti 10 ovuli di cocaina ciascuno avvolto in pellicola trasparente termosaldata, racchiusi a loro volta da una pellicola in cellophane trasparente e all’interno del marsupio di sua proprietà, sono stati trovati 10.800 euro in banconote di vario taglio, somma della quale non ha saputo giustificare il possesso. All’interno di una scarpa custodita in una borsa di carta nel baule sono stati trovati ulteriori 34 ovuli di cocaina, ciascuno avvolto in pellicola trasparente termosaldata, con caratteristiche identiche a quelli già trovati in tasca. In totale è stato sequestrato mezzo chilo di droga.