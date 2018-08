Perseguita l'ex moglie nonostante il divieto di avvicinarla: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEBELLUNA - Un, del quale il Gip del tribunale di Treviso aveva ordinato la custodia cautelare in carcere, è stato arrestato mercoledì scorso dai carabinieri di Montebelluna.L'uomo, che ha precedenti per delitti contro la persona, contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione, è ora ritenuto responsabile di runa 44enne sua connazionale residente a Trevignano.Lo scorso 14 luglio il romeno era stato arrestato in flagranza di reato, sempre dai carabinieri di Montebelluna, poiché si era reso responsabile, per l’ennesima volta, di comportamenti persecutori nei confronti dell’ex moglie., derivanti dalla recente separazione.A seguito della convalida dell’arresto il giudice gli aveva imposto iled ai luoghi da lei frequentati, divieto che il romeno ha, il suo nuovo compagno e la ex suocera.Per tutelare le persone minacciate dall'uomo, il pubblico ministero ha chiesto per lui al giudice la misura cautelare in carcere, che è stata concessa il 1 Agosto. Nella stessa giornata i militari lo hanno arrestato e condotto in carcere.