Archi di precisione da un club di Montebelluna ritrovati in un casolare abbandonato

MASER (TREVISO) - Un set di 29 archi di precisione per la pratica del tiro a segno, sottratti alcuni giorni fa da un club privato dedicato alla pratica sportiva di Montebelluna (Treviso) è stato ritrovato dai carabinieri in un casolare abbandonato di Maser (Treviso). Il valore della refurtiva è di circa 3mila euro. Si ritiene che il materiale fosse stato provvisoriamente accantonato nel luogo isolato per un successivo prelievo in sicurezza e immissione nel mercato illegale.