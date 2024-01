TREVISO - Nuovi aumenti per le rette delle case di riposo. Nella Marca si arriva anche a rincari pari a 1.500 euro all’anno . E non è ancora finita: molti degli oltre 50 centri per anziani della provincia prenderanno la decisione definitiva sulle nuove tariffe solo tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio. Attualmente per un posto in stanza doppia con l’impegnativa si va dai 56 euro al giorno in su. Mentre in regime privato si viaggia verso i 90 euro e oltre. « L’aumento medio delle rette andrà da 1 a 3 euro al giorno. In molti casi sarà inevitabile – fa il punto Roberto Volpe, presidente di Uripa, l’Unione regionale degli istituti per anziani del Veneto – se si seguisse davvero l’inflazione bisognerebbe aumentare fino a 6 euro al giorno. Ma i centri stanno definendo i bilanci di previsione cercando di tenere botta per scongiurare il rischio di impatti devastanti per le famiglie » .



L’INCOGNITA IVA

Pesano soprattutto l’inflazione, l’aumento del costo delle materie prime e le bollette, che seppur in parte rientrate rispetto all’impennata dei mesi scorsi continuano a rimanere su livelli praticamente doppi rispetto a tre anni fa. Su tutto, inoltre, ora pende anche l’incognita dell’Iva sul gas: se il trattamento agevolato dovesse essere cancellato, si risalirebbe di colpo dal 5 al 22%. E a quel punto i nuovi aumenti a carico delle famiglie degli oltre 5mila anziani residenti nelle strutture della Marca sarebbero decisamente più importanti. Le Rsa attendono chiarimenti sul fronte del decreto mille proroghe. « Si tratta di una variabile molto pesante – specifica Mauro Michielon, presidente dell’Israa di Treviso – è una novità degli ultimi giorni che dobbiamo approfondire. Se l’Iva sul gas dovesse davvero tornare al 22% saremmo costretti a rifare tutti i conti » . Fino ad ora, infatti, le case di riposo hanno lavorato sui bilanci dando la conferma dell’agevolazione per scontata anche per il 2024. « Senza questa proroga, arriverebbe una bastonata grande come una casa » , avverte Volpe.



I FONDI REGIONALI

La Regione, dal canto proprio, ha stanziato 20 milioni di euro nell’ambito del fondo sociosanitario per la non autosufficienza. Si attendono i criteri per la ripartizione. Ma già si sa che da soli non potranno bastare. Nel frattempo l’Israa ha rinviato l’approvazione del bilancio e attivato l’esercizio provvisorio: « Si sta procedendo con l’elaborazione del fabbisogno, ma mancano ancora degli elementi per la quantificazione di importanti voci di ricavo e di costo – è in sintesi quanto indicato dal cda – le difficoltà maggiori nella previsione riguardano i costi delle materie prime e le altre voci su cui incide in modo preminente l’andamento inflattivo. Inoltre sussistono incertezze in merito agli aumenti contrattuali dei dipendenti, tutti già scaduti e in corso di rinnovo » . Il mese scorso Alberto Stefani, deputato della Lega, segretario del partito in Veneto, ha presentato un ordine del giorno approvato dalla Camera che impegna il governo Meloni a sostenere economicamente le rsa per ridurre il peso del caro energia. Così da arginare l’aumento delle rette.



SENZA ALTERNATIVE