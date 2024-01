PADOVA - Le cause sono principalmente due: le bollette più che raddoppiate rispetto a tre anni fa e il costo delle materie prime schizzato alle stelle negli ultimi mesi. Risultato: ancora aumenti per le rette delle case di riposo. Nelle scorse settimane direttori e presidenti hanno lavorato per chiudere i bilanci e in moltissimi casi la scelta è stata inevitabile: tariffe più alte per riuscire a resistere. Oggi in provincia di Padova le strutture sono 37 e ospitano complessivamente circa 4.500 anziani. Nella stragrande maggioranza dei casi le rette per gli ospiti convenzionati oscillano tra i 56 e i 62 euro al giorno mentre per i privati senza convenzione si arriva a 80-90 euro giornalieri. Gli aumenti già scattati o pronti a scattare sono mediamente di 2 euro al giorno (in alcuni casi un euro ma c’è chi arriva a sfiorare i 3 euro). Significa che per molte famiglie le rette potrebbero costare in media 60 euro in più al mese, fino ad oltre 700 euro in più all’anno.