CONEGLIANO (TREVISO) - Si è spenta a 78 anni, amatissima da tutti, che per quasi mezzo secolo aveva gestito l', in via Cettolini 7, uno dei luoghi di ritrovo più popolari della città, di cui era diventata proprietaria. Due anni fa era morto il marito Gigi Bolzonella e Giannina aveva cominciato a manifestare problemi di salute. Così ha affidato l'attività ai figli Massimo e Nicola, che l'inverno scorso hanno deciso di chiudere il locale, che però è ripartito conservando l'antica insegna Doppio Litro, ma con nuova gestione.L'indimenticabile Giannina è stata indubbiamente la principale artefice del successo del Doppio Litro di via Cettolini, che sino alla fine degli anni sessanta del secolo scorso era situato nelle adiacenze, tra la strada che porta a