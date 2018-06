L'imprenditrice ereditiera veneta Zoppas e il campione-conduttore Brumotti: love story a Nordest

di Angela Pederiva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONEGLIANO (TREVISO) - L'indiscrezione circolava da qualche tempo, ma serviva la certificazione di Chi. Ufficializzazione maturata ieri, con u, l'e il, protagonisti di un gioco delle coppie che promette di trasformare Conegliano in una delle piazze mediatiche del gossip estivo. A quel punto non poteva che arrivare pure lasocial dei diretti interessati: dopo settimane di post allusivi e foto rimosse, avvistamenti e sospetti, lei si è dichiarata e lui ha confermato, insomma è amore, sotto gli occhi di 343.800 testimoni.Solo considerando Instagram, canale prescelto per formalizzare la relazione, tale è infatti la somma dei relativi follower. Più numerosi quelli dell'inviato di Striscia la notizia (319.000), rispetto al profilo dell'addetta al marketing della San Benedetto (24.800). Ma tant'è, l'onore dell'annuncio è spettato alla 28enne, che ha pubblicato lo scatto di un bacio davanti al mare, accompagnato dall'avviso ai (e soprattutto alle) naviganti: «Mine (mio, ndr.)». Al che il 38enne ha risposto con un cuore rosso, che si è mescolato ad un migliaio fra like e commenti, tra cui quelli della cugina stilista Giulia Zoppas e di Silvia Iliceto, compagna del cugino industriale Matteo Zoppas.