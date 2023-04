CASTELFRANCO - L’età è solo un numero e non un modo di dire. Anna Toniato in questo senso è un esempio lampante, o per meglio dire un unicum nel panorama della pallavolo, visto che l’ultimo successo di questa “ragazza” classe 1942, allenatrice di una squadra di giovanissime che hanno circa 70 anni meno di lei, è di pochi giorni fa. Un’altra bella vittoria a livello territoriale firmata Anna Dalla Toffola, conosciuta da tutti come Anna Toniato, direttore sportivo della Giorgione Pallavolo di Castelfranco Veneto, da lei fondata ormai oltre mezzo secolo fa. Passano gli anni, ma lo spirito agonistico che l’ha sempre animata rimane immutato, come dimostra quest’ultima piccola impresa: a 80 anni può infatti fregiarsi del titolo di campionessa territoriale di Treviso e Belluno assieme alle sue atlete (stiamo parlando di ragazzine classe 2011 e 2012) nel S3 Red femminile, l’ex minivolley. Un trionfo arrivato nel quadrangolare organizzato a Mogliano Veneto: vittoria per 3-1 sul Cappella Maggiore, 3-0 contro il Belluno, successo per 2-1 sullOlympo. Un risultato eccezionale e condiviso con Paolo Carotta, allenatore della prima squadra, che gioca in B1 femminile, nonché suo ex allievo e braccio destro con le giovani del S3. Ma non è finita qui. Questo risultato infatti permette alla Giorgione Pallavolo di rappresentare Treviso/Belluno nel concentramento regionale del 30 aprile, appuntamento che fornirà il pass per la finale regionale.

FONDATRICE E PILASTRO

Anna Dalla Toffola Toniato ha fondato la Giorgione Pallavolo oltre 53 anni fa, nel 1969. Di squadra e società rimane tutt’ora un pilastro tanto che continua a curare il vivaio, come si può vedere con ottimi risultati. «Aiuto a far crescere la mia società sportiva alimentando e curando il settore giovanile -sottolinea Toniato, senza mai porsi alcun limite- Finchè il fisico me lo consentirà, andrò in palestra e allenerò. Ciò di cui potete star certi è che rimarrò concentrata nelle sole fasce del minivolley e dell’under 12. Amo accompagnare i primissimi passi in palestra delle bimbe, inoltre quest’anno ho preso in carico alcune esordienti della prima elementare». Se pensate che il suo ruolo sia solo insegnare e dare indicazioni dalla panchina, vi sbagliate di grosso. «A fine allenamento entro in campo anch’io per la partitella -dice infatti- Con loro gioco seriamente, non riesco a fingere. E se vogliono vincere, devono sudarsela!».

PASSATO DA DOCENTE

Anna Toniato ha un passato da insegnante di educazione fisica per oltre 30 anni all’Istituto Rosselli ed è andata in pensione nel 1997. Un passato e un’esperienza, quella di docente, che rappresenta un quid nel suo ruolo di allenatrice, come sottolinea lei stessa: «Essere stata insegnante incide sulle mie metodologie. Devo ammettere che non sono per niente tenera perché non accetto che le bambine non riescano a sviluppare le loro potenzialità: voglio che imparino e dimostrino il loro valore». Con un appunto: «Considero il mio carattere un difetto, ma anche un pregio perché, ben presto, fa emergere il talento. Per fortuna in palestra ho Paolo Carotta a mediare il mio approccio». L’attuale allenatore della prima squadra che, ormai da 40 anni alla Giorgione Pallavolo, ha mosso i primi passi nel palazzetto castellano della società nel 1982, proprio agli ordini dell’instancabile Anna Toniato. E anche lui, col passare del tempo, è diventato una colonna di questa società così legata a doppio filo al suo settore giovanile.