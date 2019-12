L'INCIDENTE MORTALE

TREVISO - L'amministratore condominiale deceduto in un un incidente in Congo . «Mio padre non era fuggito. Era andato in Africa a lavorare, a spaccarsi la schiena 20 ore al giorno per portare a casa la pagnotta. Per farci sopravvivere, visto che i nostri genitori non si sono presi una lira della loro attività. Gli ammanchi? Per pagare i gli insoluti degli inquilini».Il dolore per la perdita di un genitore è straziante, ma Federica Artuso nelle scorse ore ha voluto affidare a Facebook un lungo messaggio per ricordare il padre, Roberto Artuso, 57 anni, morto martedì scorso in Congo, dov'è rimasto vittima di un drammatico incidente. L'ex amministratore condominiale, nel 2017, una quindicina, che gestiva assieme alla moglie, è stato investito da un camion mentre si trovava in sella a un moto all'interno dell'area di cantiere in cui stava lavorando. «Mio padre non è mai stato mosso dall'avidità, ma dalla generosità».