Morto l'imprenditore Sante Mazzarolo, nel 1963 da semplice artigiano fondò la sua Alpinestars. Inventò lo stivale da motocross

Si è spento ieri, venerdì 1 maggio, nella sua abitazione a Maser Sante Mazzarolo , fondatore di Alpinestars . Aveva 91 anni. «Nella giornata dei lavoratori, Maser perde un imprenditore di grande capacità, spessore umano e autentica fede», il messaggio del sindaco di Maser Claudia Benedos.



«Esprimo il mio profondo cordoglio per la scomparsa di uno dei pionieri dell’imprenditoria maserina. Ricordo con affetto gli incontri con Sante che mi raccontava della sua famiglia e degli inizi della sua attività, quando, da semplice artigiano, nel 1963 fondò l’azienda chiamandola con lungimiranza Alpinestars».



Nativo di Coste di Maser, aveva iniziato la sua avventura imprenditoriale proprio a Coste, dove ha sede Alpinestars. « Ideatore del moderno stivale da motocross , Sante è stato un innovatore, ha saputo coniugare tecnologia e design e in poco tempo Alpinestars è diventata un’eccellenza industriale a livello mondiale nel settore dell’abbigliamento e delle attrezzature tecniche per moto e automobilismo», ricorda il sindaco Benedos.



Sante lascia la moglie “Dolly” e i tre figli: Gabriele, amministratore delegato di Alpinestars, Lucia e Gloria anche loro impegnate nell'azienda. Nel suo cuore c’era anche un’altra figlia, morta tragicamente all’età di 7 anni, un dolore che aveva portato sempre con sé, con grande dignità. Legatissimo alla sua famiglia, Sante era molto religioso. Fino a pochi anni fa, prima di ammalarsi, andava a Messa ogni mattina nella Pieve di Coste che tanto amava. Tra le sue passioni, quella per gli olivi: ne aveva parecchi nella sua proprietà collinare a Coste di Maser, “dove produceva un ottimo olio”, nelle parole del primo cittadino Benedos. «Ringrazio Sante per aver contribuito a creare ricchezza e lavoro per il nostro territorio. Ci mancherà tantissimo ma continuerà a vivere per sempre nel nostro ricordo». © RIPRODUZIONE RISERVATA