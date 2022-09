TREVISO - Più case per giovani coppie e famiglie monoreddito. Ovvero quei soggetti che oggi, alle quotazioni correnti di mercato, faticano sempre più ad acquistare un’abitazione a Treviso. Per questo l’amministrazione comunale punta su nuova edilizia a prezzi calmierati. Per riuscire nell’intento, incentiva la formula del co-housing, sigla che identifica residenze con spazi e servizi condivisi. E soprattutto chiama a partecipare all’operazione i privati. Ca’ Sugana sta avviando le procedure per assegnare a questi scopi delle aree Peep (i piani di edilizia economico popolare) nei quartieri di Santa Bona, San Lazzaro e Canizzano e ha modificato il regolamento in materia.



LO STRUMENTO

« I nuovi bandi renderanno maggiormente flessibili le opportunità offerte dall’edilizia Peep, essendo in grado di renderla più competitiva perché la doteranno di nuovi standard volti a favorire una maggiore concorrenzialità nel mercato dell’abitare - conferma l’assessore all’Urbanistica, Linda Tassinari - Queste novità e semplificazioni hanno infatti il principale scopo di favorire la crescita del livello qualitativo delle abitazioni dovrà sempre più vertere ai principi green dell’ecosostenibilità ed essere pronto ad accogliere innovativi spazi in co-housing, da vivere in sicurezza » .



I PALETTI

Gli interventi , infatti, dovranno rispondere a due caratteristiche chiave. La prima, appunto, è la co-residenza: in buona sostanza i complessi immobiliari dovranno essere composti da alloggi privati insieme ad ampi ambienti (coperti e scoperti) destinati all’uso collettivo e alla condivisione tra gli abitanti. Non a caso, gli operatori interessati a partecipare al bando dovranno indicare anche di quali servizi collettivi strutturati hanno previsto nel loro progetto. Tra i possibili esempi: locali multifunzionali dedicati a sala riunioni, a sala per mangiare insieme, per attività ricreative, biblioteca, servizio di baby-sitting, oppure deposito per biciclette e attrezzature varie, lavanderia per lavaggio e asciugatura panni, deposito per utensili da giardino o per piccoli lavori fai da te e così via. Questi spazi saranno esclusi dal calcolo della superficie utile (fino ad un limite massimo del 5% della superficie utile totale e comunque per estensioni non superiori a centro metri quadrati dell’area complessiva).