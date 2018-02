Si toglie il braccialetto elettronico, fugge e dall'Albania manda un selfie agli italiani

di Denis Barea e Alberto Beltrame

a giudizio con l’accusa di lesioni gravissime: è uno dei componenti della banda di quattro picchiatori che la notte de l 13 novembre 2016, a Preganziol, massacrò di botte Massimo Biasotto, 40enne cameriere che fu ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Treviso e tenuto a lungo in un coma farmacologico da cui si è risvegliato accusando gravi danni neurologici permanenti.

TREVISO - Aglic’è rimasto solo qualche giorno. Poi ha manomesso ile, prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, è partito per l’Albania. E da lì, neanche ventiquattro ore dopo, ha cominciato ad aggiornare le foto del suo, mettendosi in bella mostra con una ragazza mentre sorseggia una birra o si gode un pranzo nella città di Elbesan, facendosi beffe delle autorità italiane. Si chiamae la sua evasione dagli arresti domiciliari è uno smacco non solo perché la misura era stata disposta affinché, ma anche perché il 24enne è già stato rinviato