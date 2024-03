VILLORBA (TREVISO) – Piomba in casa della sua ex fidanzata e rapina lei e le sorelle. Spintoni, minacce e calci ai mobili per pochi spiccioli. La donna chiama i carabinieri e lo fa arrestare: l’uomo, 42enne di Villorba, è finito in manette qualche ora dopo. In casa aveva un arsenale e l’occorrente per furti e rapine: balestra e frecce, coltelli, proiettili, cloroformio, visore notturno e metal detector.

Notte di paura a Villorba, in un appartamento di via Po.