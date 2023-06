Aggressione in gelateria: il titolare richiama uno straniero "abusivo" e lui gli scaglia addosso sedie e tavolo

TREVISO - Aggressione in una gelateria del centro: il gestore richiama uno straniero che stava occupando un tavolino senza consumare e lui gli scaglia addosso sedie e tavolo, ferendolo. Il gesto folle è andato in scena oggi pomeriggio nel negozio "Il re del gelato" di via Roma, vicino alla stazione ferroviaria. Una zona "calda" finita più volte al centro delle cronache per aggressioni ai commercianti, episodi di violenza, spaccio e degrado ma che negli ultimi tempi non aveva destato particolare allarme.

Fino a oggi pomeriggio, quando il titolare della gelateria ha ripreso un uomo di colore. L'africano occupava uno dei tavolini sotto il portico senza aver ordinato nulla. Così il proprietario lo ha invitato ad andarsene, facendogli presente che i tavoli erano riservati ai clienti. La reazione è stata violenta: l'uomo ha afferrato tavolino e sedie in alluminio e le ha gettate addosso al negoziante, rimasto ferito fortunatamente in modo lieve. Sul posto sono intervenuti ambulanza e carabinieri. Lo straniero è stato arrestato e condotto in caserma, dove è in corso l'identificazione: con sé non aveva documenti.

