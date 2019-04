Colpo di spugna a tutti i decolli su Treviso: la Regione cambia tutto

di Paolo Calia

TREVISO - I voli su Treviso tornano in ballo. La commissione Via regionale, andando in contrasto con quanto fissato dalla Via del Ministero dell'Ambiente due settimane fa, ha accolto le richieste presentate dal comune di Treviso, prima fra tutte cancellare quel 21% di decolli in direzione della città, mantenendo invece la rotta sopra i quartieri a sud del capoluogo solo in condizioni meteo particolari (come capita adesso). Per Ca' Sugana, insomma, praticamente tutti i voli devono decollare in direzione Quinto, rotta che anche...