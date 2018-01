Dopo 25 anni si spegne uno dei più belli Panevin del Trevigiano

di Nello Duprè

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASIER - Era uno deidell'tra i più famosi e partecipati della Marca, ma. Addio alsolidale organizzato da oltre 25 anni dal gruppo Amici Camate in via Perchierette a, organizzato a sostegno delle opere missionarie in Tanzania di padre Mario Baseggio. Un'iniziativa che vedeva all'opera decine di volontari animati alla volontà di riproporre il rito propiziatorio per il buon andamento della nuova annata agricola e al tempo stesso attivarsi per aiutare le popolazioni bisognose del Terzo Mondo.Non è sempre stato facile per gli Amici Camate portare a termine il Panevin dell'Epifania. Negli ultimi anni sono stati costretti a montare la guardia per evitare qualche brutta sorpresa, come quella capitata nel 2014 quando alcuni vandali hanno dato alle fiamme il carro agricolo con 40 quintali di legna raccolta nei campi per formare il grande falò della Befana. Poi sono giunti i vincoli imposti dai provvedimenti contro l'inquinamento dell'aria, che l'anno scorso hanno limitato a soli 5 metri di altezza il falò. C'è da dire che negli ultimi anni è diventato difficile trovare nuovi collaboratori per consentire un graduale ricambio dei volontari del gruppo, un po' avanti con gli anni. Ora non se la sentono più di continuare. In ogni caso l'associazione non intende mollare l'amicizia e la collaborazione che dura da quasi trent'anni...