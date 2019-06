A27, lavori in galleria e code in Alemagna: soluzione tampone per il weekend

di Claudia Borsoi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VITTORIO VEMETO Pressing del Comune su società Autostrade: serve trovare al più presto una soluzione per evitare, nei prossimi fine settimane, ancora code chilometriche lungo l'A27 e la statale Alemagna. Con la chiusura della galleria Monte Baldo, e il doppio senso di marcia nell'altra, il traffico tra Pian di Vedoia e Vittorio Veneto domenica scorsa è andato in tilt. Una questione che è diventata una priorità per la giunta Miatto, tanto che il caso sarà affrontato martedì in Prefettura...