ROVIGO - Una staffetta quotidiana: 60 volontari si passano il testimone da un comune all’altro, coprendo tutta la provincia di Rovigo con i mezzi della Blu soccorso. Tante persone che nel tempo che donano alla collettività, macinano qualcosa come 37mila chilometri l’anno per il trasporto infermi e il taxi sanitario su e giù per il Polesine.

I registri di Blu soccorso, anche se i dati sono in parte viziati dai limiti della pandemia ancora presenti a inizio 2021, segnano 285 servizi di trasporto infermi e taxi sanitario nell’ultimo anno. A questi interventi si sommano alle quasi 200 presenze a manifestazioni ed eventi sportivi. Le ultime in ordine cronologico, oggi allo stadio Battaglini in occasione del torneo d’autunno di rugby giovanile e alcune settimane fa, in piazza Vittorio Emanuele per lo Zecchino d’oro.

Questo è solo uno scorcio dell’ampio panorama di iniziative portate avanti dall’associazione, partita da un piccolo gruppo a Lusia, negli ultimi 19 anni. Infatti Blu soccorso si appresta a spegnere le 20 candeline sulla torta nel 2023, con la consapevolezza di essere maturata ed essere diventata un punto di riferimento per l’intera provincia.



DEFIBRILLATORI

Negli anni l’associazione si è spesa molto sulla distribuzione di defibrillatori: sono stati 26 quelli consegnati a palestre e società sportive, ma anche installati in luoghi di interesse pubblico, come in piazza Vittorio Emanuele sotto il municipio. «Quella dei defibrillatori è una tematica che ci sta a cuore da sempre - dichiara il presidente, dottor Francesco Vallese - una tecnologia in cui abbiamo creduto e la cui importanza è oggi riconosciuta con la normativa che prevede l’obbligatorietà dei defibrillatori durante le manifestazioni e nei luoghi di interesse pubblico».

INTEGRAZIONE SOCIALE

Negli ultimi mesi l’associazione ha lavorato anche sul fronte dell’integrazione sociale, con persone destinate ai lavori socialmente utili da parte del tribunale che hanno svolto attività di volontariato per la Blu soccorso e che hanno intrapreso un percorso per riprendere in mano la propria vita. «Come associati Anpas siamo anche accreditati per il servizio civile», ricorda Vallese.

La funzione sociale primaria dell’associazione rimane, però, la divulgazione di conoscenze che permettono di salvare la vita alle persone: bambini, anziani, vittime di incidenti o di malori attraverso i corsi erogati e destinati a tutti i cittadini. Tra questi, il 10 novembre partirà il corso sulla gestione dell’anziano a casa, mentre a gennaio ci sarà il corso di primo soccorso pediatrico. Ci sono inoltre i corsi di rianimazione Bls e Blsd che hanno coinvolto nell’ultimo anno 180 persone ora addestrate alla rianimazione con l’uso del defibrillatore.

Blu soccorso è presente gratuitamente anche nelle scuole.

«Si comincia fin dalla scuola primaria, dove portiamo i manichini pediatrici per esercitare i bambini a praticare le manovre di primo soccorso. Garantisco che si divertono moltissimo, imparando nozioni essenziali», spiegano i volontari. «La formazione - aggiunge Vallese insieme al responsabile di Rovigo - è la nostra più grande peculiarità. Tutti i volontari non solo vengono formati inizialmente, ma grazie ai medici e infermieri dell’associazione aggiorniamo e ripassiamo le competenze con cadenza semestrale. Abbiamo ben chiaro che è la conoscenza a salvare delle vite».

Come si diventa volontari di Blu soccorso? «L’arruolamento è possibile dai 18 anni senza requisiti particolari, perché la formazione viene fatta direttamente dall’associazione».

Il prossimo corso finalizzato al reclutamento è in partenza il 14 novembre. Per chiedere informazioni sulle attività e sul reclutamento volontari, Blu soccorso ha sede in viale Porta Adige 35, e-mail info@blusoccorsolusia.it, sito web www.blusoccorsolusia.it.