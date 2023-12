BADIA POLESINE (ROVIGO) - L'amministrazione conferma la volontà di proseguire con le cessioni dei beni immobiliari, con un occhio di riguardo per i palazzi più rappresentativi della città che da tempo aspettano un'opera di riqualificazione. La giunta, nei giorni scorsi, ha dato l'ok all'approvazione del "piano delle alienazioni e della valorizzazione degli immobili" e due degli immobili più importanti - il palazzo Degli Estensi e villa Finzi sono ancora presenti nella lista che comprende, tra gli altri, l'ex scuola di Villafora, i terreni dell'ex alloggio del custode dell'istituto Enzo Bari e un terreno edificabile in via Colombano. «Il desiderio - commenta l'assessore Cristian Brenzan - rimane quello di provare a trovare un acquirente, specie per questi due edifici. Il Comune ha la necessità di vendere alcune di queste proprietà e ovviamente ci piacerebbe riuscire ad individuare qualcuno di interessato, sia per villa Finzi che per palazzo Estensi».

IL PIANO DELLE OPERE

La giunta comunale, ha adottato anche il piano triennale delle opere pubbliche 2024/2026, un elenco che comprende lavori sul tavolo come i proseguimenti dei restauri per il museo civico Baruffaldi e interventi per scuole e viabilità. Oltre alla speranza di ottenere "il riuso del palazzo Ex Monte dei pegni" come sede museale per la Collezione Balzan, trovano spazio una serie di progetti che riguardano i plessi scolastici e la viabilità con il secondo stralcio destinato alla manutenzione straordinaria delle strade. Nell'agenda è stata nuovamente inserita la rotatoria su via Ca' Mignola Nuova (opera pari a 500mila euro), mentre trovano pure posto l'efficientamento energetico della scuola media, bando Cse 2022 e il miglioramento sismico con efficientamento energetico delle scuola elementare Pertini in via Petrarca.

GLI INTERVENTI

Nell'elenco ci sono poi gli interventi la riqualificazione annunciati su viale Stazione e un tratto di riviera Miani e l'efficientamento di edifici pubblici. «Si tratta di progettualità che abbiamo e fanno parte del programma amministrativo - continua Brenzan, titolare della delega alle Opere pubbliche e alla Viabilità -. Alcuni lavori, come si sa, sono partiti proprio in questi giorni e penso alla mensa delle medie. Altri, invece, potranno prendere il via prossimamente o con le necessarie risorse». Intanto un'ordinanza del comando di Polizia locale informa l'istituzione del divieto di sosta in via San Rocco. "Il tratto di strada interessato da lavori ricade nel centro abitato e per consentire le operazioni sarà necessario occupare il marciapiede e la parte di carreggiata destinata alla sosta dei veicoli. Per motivi di sicurezza stradale, si è ritenuto di modificare temporaneamente la viabilità". Fino al prossimo 29 dicembre.