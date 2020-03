Ubriaca, travolge un ciclista e fugge: ex vicesindaco sotto inchiesta

CRESPINO - Investe con l'auto un ciclista e fugge senza prestargli soccorso, Qualche centinaio di metri più avanti tampona un'auto e al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine risulta positiva all'alcoltest. Vanessa Nicoli, giovane assessore leghista della giunta di centrodestra di Crespino guidata da Angela Zambelli, è indagata dalla Procura di Rovigo per incidente con omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza.



Nei giorni scorsi il sindaco Zambelli l'ha rimossa dall'incarico di assessore e vicesindaco per il «venir meno del rapporto di fiducia». La Procura di Rovigo ha aperto un'inchiesta nei suoi confronti, affidata la pubblico ministero Ermindo Mammucci.



I dettagli nell'edizione di Rovigo de Il Gazzettino di venerdì 6 marzo