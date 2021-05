Rhodigium triathlon sul podio a Caorle con le imprese di Magon e Novo

ROVIGO - In una domenica tormentata dal maltempo, i triatleti della Rhodigium non hanno perso entusiasmo per la ripresa delle gare ed hanno partecipato numerosi alla European trianthlon cup di Caorle, manifestazione internazionale della specialità sprint. Le gare sono iniziate dal mattino, con le batterie dei giovanissimi, per proseguire poi con le batterie femminili e infine con gli age-group maschili.

Tra le donne, ha spiccato la prestazione di Manuela Magon, categoria M2, che nonostante una penalità raccolta nella frazione bici, è riuscita ad agguantare la medaglia di bronzo. Gara pulita e prestazione eccellente per Enrico Novo, che oltre ad aver staccato un ottimo crono di 1 ora 4 minuti e 16 secondi, considerato il mare mosso, la pioggia e la zona cambio molto ampia, si è classificato anch'egli terzo in categoria S4.

Soddisfatti anche gli altri compagni di squadra che hanno gareggiato dietro i due big della Rhodigium triathlon, ottenendo importanti risultati personali