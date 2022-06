Frontale in bici a 40 km/h contro un'auto, il triatleta Alessandro Fabian salvato dal casco

PADOVA - Brutto incidente in bicicletta per il triatleta olimpionico Alessandro Fabian. In sella alla suo bici da crono si stava allenando quando ha impattato frontalmente contro un'automobile ed è stato sbalzato in aria, sbattendo a terra con la schiena e la testa. Finito all'ospedale di padova per una serie di contusioni varie, Fabian è stato salvato dal casco, come racconta lui stesso nelle stories su Instagram.

Il campione di triathlon era già stato fermato da un infortunio alle costole in questi primi sei mesi dell’anno ed era pronto a tornare in gara per affrontare la seconda parte della stagione con l’evento "Swimtheisland" a Sirmione (sabato 25 e domenica 26 giugno) per riprendere confidenza con il ritmo gara e testare il fisico. Un avvio soft ma decisivo per poi proseguire a luglio con il vero e proprio calendario competitivo del triathlon internazionale e riabbracciare tutte e tre le discipline: il 9-10 luglio al Lago di Brasimone sull’Appennino bolognese, poi a fine mese la Finlandia.