Quello che doveva essere il coronamento di cinque anni di duro lavoro diventa un momento di grande delusione: Alessandro Fabian sarà a Tokyo, ma solo come riserva nella squadra azzurra. Il dt della nazionale Alessandro Bottoni ha infatti ufficializzato le convocazioni per i Giochi dando a Gianluca Pozzatti e Delian Stateff i due posti da titolari e inserendo il padovano solo come riserva.



Grande, come detto, la delusione per Fabian che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati