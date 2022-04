Lutto a taglio di Po. Addio all'ex calciatore e corista Danilo Girotti

TAGLIO DI PO - Ancora un lutto nella storica famiglia del coro Voci del Delta di Taglio di Po. Verso le 9 di ieri, nella sua abitazione di via G. Garibaldi 54, località Montesecco, è deceduto all'età di 88 anni Danilo Girotti. Secondo di sei fratelli, era un tajante genuino essendo a nato nel comune del delta l'8 febbraio 1934 dai genitori Giuseppe Girotti e Pasqua Veronese. La sua morte, nonostante l'avanzata età, ha destato profondo dolore nella comunità tagliolese, essendo stato persona molto conosciuta e stimata per quello che ha fatto e rappresentato nella sua comunità.

I funerali saranno martedì alle 16, nella chiesa parrocchiale di San Francesco d'Assisi di Taglio di Po di piazza Venezia. Al termine della funzione religiosa il feretro sarà condotto al giardino crematorio di Copparo per la cremazione e le sue ceneri, ad operazione eseguita, saranno infine collocate nello stesso loculo dove riposa la moglie Gina, nella cappella di famiglia nel camposanto di Taglio di Po centro.



FAMIGLIA UNITA



Si era sposato nel lontano 30 aprile 1962 con Gina Tosello, venuta a mancare nel mese di settembre del 2020. Danilo e Gina hanno avuto la gioia della nascita di tre figlie: Orietta, Roberta ed Helga. Inseparabili nella vita e nel lavoro, Danilo, dopo aver effettuato in gioventù diversi lavori: muratore, macellaio, operaio ai cantieri navali Visentin di Porto Viro, nel 1971, insieme alla moglie ha aperto un laboratorio di confezioni dando lavoro a diverse persone femminili , un attività artigianale continuata fino alla pensione. Danilo è stato per molti anni un pilastro della Tagliolese soprattutto come calciatore conosciuto sul campo, per il suo modo di giocare il nome del famoso calciatore svedese Nordahl ex giocatore della Roma e poi del Milan, ma poi per diversi anni come massaggiatore. Danilo Girotti era però orgoglioso di essere stato tra quella decina di tagliolesi che, insieme all'ex direttore Egi Pregnolato fondarono nel lontano 1979 il coro Voci del Delta del quale fece parte, con la sua voce di tenore I, fino a poche settimane prima di lasciare questa terra.