TAGLIO DI PO - Residenti esasperati dalla “convivenza” con il maxi pollaio di Mazzorno Destro, nel territorio di Taglio di Po. Una situazione di disagio che il caldo di questi giorni agostani ha portato al limite. La puzza asfissiante che arriva dagli allevamenti di polli del territorio costringe la popolazione della frazione, a chiudersi in casa e smorzare gli impianti di condizionamento dell’aria all’interno delle abitazioni per evitare che gli odori vengano veicolati nei locali. Una situazione igienico-sanitario e di qualità dell’aria davvero difficile e preoccupante eppure, nonostante le molteplici segnalazioni, non si vede una via d’uscita.



IL COMITATO

Ora, con la colonnina di mercurio tornata a salire, la situazione sta purtroppo degenerando e poiché le proteste e richieste di provvedimenti fino ad ora sono rimaste inascoltate, il Comitato di frazione di Mazzorno Destro, con referente Nada Ferro, ha denunciato, con un documento sottoscritto da 25 cittadini, quanto accaduto l’11 agosto scorso, alla stazione dei Carabinieri, al sindaco e al comandante della Polizia locale di Taglio di Po, al direttore generale e al direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’azienda Ulss 5 Polesana, al Presidente e al responsabile dell’Ufficio ambiente e igiene della Provincia di Rovigo, al Prefetto di Rovigo, al comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rovigo, al Presidente e all’assessorato all’ambiente della Regione Veneto.

LA DENUNCIA

Questo il testo della denuncia depositata alla segreteria del Comune di Taglio di Po e protocollata in data 12 agosto 2023: “I cittadini di Mazzorno Destro, comune di Taglio di Po, firmatari del presente esposto, segnalano alla alle signorie loro per l’ennesima volta, la continua presenza nelle ore serali (indicativamente dalle ore 20 alle 23) di odori nauseabondi provenienti da allevamenti avicoli ubicati nei dintorni della frazione. Questa situazione di grande disagio che ci vede costretti a chiudersi in casa è stata accertata nella serata dell’11 agosto scorso dall’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno solo potuto constatare la presenza di questi odori. Si chiede alle signorie loro un sollecito intervento, nell’ambito delle proprie competenze, al fine di tutelare e garantire la salute pubblica e di verificare se vengono rispettate in materia tutti i dettami di legge».